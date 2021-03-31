Manisa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde aksı kopan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
İstanbul yolu üzerinde seyir halinde olan Kasım Demirel (51) yönetimindeki 45 L 0276 plakalı otomobil, Gediz Kavşağı yakınlarında sağ aksın kopması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Orta refüje devrilen araçtan itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılan sürücü ve eşi Rabia Demirel, Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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