Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

16.03.2022 12:13

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkezefendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde İbrahim Okal İdaresindeki 35 FM 511 plakalı otomobil, önce belediye halk otobüsüne ardından bir otomobile çarparak takla attı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve otomobildeki Ayşe N, Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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