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Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi öldü, sürücü ağır yaralandı

54 dakika önce

Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi öldü, sürücü ağır yaralandıMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilden fırlayan Metin Çalışkan (39) hayatını kaybetti, sürücü Seda Dönmez (42) ağır yaralandı.

Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi öldü, sürücü ağır yaralandı
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilden fırlayan Metin Çalışkan (39) hayatını kaybetti, sürücü Seda Dönmez (42) ağır yaralandı.
Kaza, 21.30 sıralarında Mimarsinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İzmir istikametinden Manisa istikametine giden Seda Dönmez yönetimindeki 45 ET 457 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 20 metre savrulan otomobildeki Metin Çalışkan araçtan fırladı. Sürücü Dönmez ise otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile otomobilde sıkışan Dönmez'i araçtan çıkardı. Ambulansa alınan yaralılardan Metin Çalışkan, Celal Bayar Üniversitesi Hafza Sultan Hastanesi'ne, Dönmez ise Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Çalışkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Dönmez'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle Mimarsinan Bulvarı tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken, otomobilin kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.
Metin Çalışkan, Yunusemre, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:48 Kaynak: DHA
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