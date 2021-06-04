Manisa'nın Salihli ilçesinde takla atan otomobilden fırlayan ve karşı yönden gelen başka bir otomobilin çarptığı sürücü yaşamını yitirdi.
Ali Yalçıner'in kullandığı 45 RN 680 plakalı otomobil, İzmir- Ankara kara yolunun Salihli geçişindeki Ödemiş Kavşağı'nda kontrolden çıkarak savruldu ve takla atarak karşı şeride geçti.
Bu sırada otomobilin camından yola fırlayan sürücü Yalçıner'e karşı yönden gelen H.K.S.'nin idaresindeki 45 AFS 104 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin çağrısıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ali Yalçıner'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yalçıner'in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Kaynak: AA
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