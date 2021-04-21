Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İzmir- Ankara kara yolu Alparslan Türkeş Battı Çıktı Kavşağı girişinde Kadriye Zengin (30) yönetimindeki 45 AEY 581 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak takla attı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Kadriye Zengin, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.