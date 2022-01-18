Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Manisa'da, karşı şeride geçtikten sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Özgen Coşkun idaresindeki 35 KET 80 plakalı otomobil, Manisa- İzmir Çevre Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçip takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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