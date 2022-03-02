Manisa'da taksi ile çarpışan motosikletli trafik polisi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da taksi ile çarpışan motosikletli trafik polisi yaralandı

02.03.2022 22:01
Manisa'da taksi ile çarpışan motosikletli trafik polisi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ticari taksiyle çarpışan motosikletli trafik polisi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ticari taksiyle çarpışan motosikletli trafik polisi yaralandı.

Erdoğan B. yönetimindeki 45 T 0297 plakalı ticari taksi ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan motosikletli trafik polisi Mustafa A. idaresindeki motosiklet, Tunca Mahallesi Kumludere Caddesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memuru Mustafa A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Taksi sürücüsü Erdoğan B, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da taksi ile çarpışan motosikletli trafik polisi yaralandı - Son Dakika


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