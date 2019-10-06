Son Dakika Haberleri: Manisa'da taksiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Manisa'da taksiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

12 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde taksiyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Manisa'da taksiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde taksiyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alaşehir'den Eşme yönüne giden Mustafa Altın (64) idaresindeki 45 T 5808 plakalı taksiyle Himmet Saban'ın (31) kullandığı 07 RP 747 plakalı otomobil Yeşilyurt Mahallesi'nde çarpıştı.

112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Altın, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saban'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Alaşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afyonkarahisar'daki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı! Halk yetişmese facia olacaktı
Komşu Irak'taki protestolarda şiddetin önü alınamıyor! Ölü sayısı artıyor Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler Erdoğan'ın 'Barış Pınarı' sözleri Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun adı olarak yorumlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 10:01:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da taksiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]