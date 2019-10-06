Manisa'da taksiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde taksiyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:48 Kaynak: AA
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde taksiyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alaşehir'den Eşme yönüne giden Mustafa Altın (64) idaresindeki 45 T 5808 plakalı taksiyle Himmet Saban'ın (31) kullandığı 07 RP 747 plakalı otomobil Yeşilyurt Mahallesi'nde çarpıştı.
112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Altın, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saban'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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