Manisa'da "tam kapanma" tedbirlerini ihlal eden 592 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 29 Nisan akşamından bu yana uygulanan "tam kapanma" tedbirleri kapsamında Manisa'da yapılan denetimlerde, kısıtlamaları ihlal ettiği belirlenen 592 kişiye, 611 bin 598 lira ceza verildi.

Kentte il merkezi ve 17 ilçede kolluk kuvvetlerince denetimler yapılıyor.

AA muhabirinin Manisa Valiliği Salgın Denetim Merkezi verilerinden derlediği bilgiye göre, il genelinde tam kapanmanın başladığı 29 Nisan'dan bu yana geçen bir haftada 69 bin 459 kişi ve iş yeri denetlendi.

Tam kapanma tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 592 kişiye, toplamda 611 bin 598 lira ceza uygulandı.