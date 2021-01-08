Manisa'da tamir için evlerden aldığı kombileri satan kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da tamir için evlerden aldığı kombileri satan kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kendilerini yetkili kombi servisi çalışanı olarak tanıtarak evlerden aldıkları kombileri sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kendilerini yetkili kombi servisi çalışanı olarak tanıtarak evlerden aldıkları kombileri sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ilçede son dönemde artan kombi hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, internette kendilerini "yetkili kombi servisi" olarak gösteren ilanlar veren 2 kişiyi takibe aldı. Tamir için arayan müşterilerin evlerinden aldıkları kombileri sattıkları tespit edilen D.L. (20) ve A.S. (22) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.L. tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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