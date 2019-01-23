Son Dakika Haberleri: Manisa'da Taraflar "100 Öğrenciye Mont Yardımı" Karşılığında Uzlaştı

Manisa'da Taraflar "100 Öğrenciye Mont Yardımı" Karşılığında Uzlaştı

12 dakika önce

Manisa'da geçtiğimiz yıl iki kişiye çarparak trafik kazasına karışan sürücü ile şikayetçi Manisa'daki ihtiyaç sahibi, 100 öğrenciye mont yardımında bulunması karşılığında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından uzlaştırıldı.

Manisa'da Taraflar
Manisa'da geçtiğimiz yıl iki kişiye çarparak trafik kazasına karışan sürücü ile şikayetçi Manisa'daki ihtiyaç sahibi, 100 öğrenciye mont yardımında bulunması karşılığında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından uzlaştırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yaklaşık 5 ay önce meydana gelen trafik kazasında sürücü Hüseyin Güler, Bahri Çakar'ın oğlu ve kız kardeşine çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Aracı ve kimliği tespit edilen Hüseyin Güler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza oğlu ve kız kardeşi yaralanan Bahri Çakar ise sürücü Hüseyin Güler şikayetçi oldu.

Taraflar Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından görevlendirilen uzlaştırmacılar tarafından bir araya getirildi. 30 gün süren uzlaşma görüşmelerinde 5 kez görüşen taraflar Yunusemre ilçesindeki bir okulun öğrencilerine 100 adet mont yardımı yapılması konusunda uzlaştı.

Yaptığı kaza sonrası olay yerinden kaçan Hüseyin Güler, okula 100 adet mont yardımı yaparken, Bahri Çakar ise şikayetinden vazgeçti.

Yaptığı kaza nedeniyle suçunu kabul ettiğini söyleyen Hüseyin Güler, "Daha sonra uzlaştırmacı ağabeylerimizle oturup konuştuk, orta yolu bulduk, meseleyi aramızda hallettik. Okul aile birliğine 100 tane mont verdik. Mahkemeye çıkmadan kendi aramızda sorunu çözdüğümüz için çok mutluyum. Benzer durumlar başından geçen herkese bir araya gelip uzlaşmalarını tavsiye ediyorum. Bu şekilde her iki taraf da memnun oldu, ayrıca öğrenciler de bu güzellikten nasiplendi, mont sahibi oldular" dedi.

Kazada oğlunun ve kız kardeşinin ciddi bir yara almadığını söyleyen Bahri Çakar, konunun adli sürece girmeden uzlaşmak istediklerini belirterek, "Aramızda anlaşarak, bir tatsızlık olmadan bu konuyu çözmek istedik. Çocuklara 100 tane mont verdi, onun için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

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