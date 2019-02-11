Manisa'da Taraftarlardan Levent Devrim Tepkisi
2 gün önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısına iddialı giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-0 yenilerek yarışta ağır yara alarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısına iddialı giren Manisa Büyükşehir Belediyespor
, evinde Etimesgut
Belediyespor'a 3-0 yenilerek yarışta ağır yara alarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.
Bu sezon sahasında ilk kez yenilgi alan yeşil-beyazlılarda tribünler, teknik direktör Levent Devrim
'e tepki gösterdi. Taraftarlar ikinci yarıda henüz galibiyet alamayan takımlanının bir türlü çıkışa geçemediğini öne sürürek, Devrim'i istifaya davet etti. Yönetimin ise, bu hafta toplanıp Levent Devrim'in geleceğini masaya yatıracağı iddia edildi. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:51 Kaynak: DHA
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