Manisa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 1100 sikke ve obje ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 1100 sikke ve obje ele geçirildi

24.03.2022 19:59
Manisa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 1100 sikke ve obje ele geçirildi

Manisa'nın Ahmetli ve Turgutlu ilçesinde yapılan operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 1100 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Manisa'nın Ahmetli ve Turgutlu ilçesinde yapılan operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 1100 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Ahmetli ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurulan bir araçta yaptığı aramada Helenistik Dönem ile Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, yüzük ve ok uçları ile çeşitli objeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü N.G. (39) ifadesinde söz konusu eserleri, Turgutlu ilçesinde yaşayan M.Z'den temin ettiğini söylemesi üzerine bu kişinin evine operasyon düzenlendi.

Evde 1100 sikke ve tarihi eser ele geçirildi, M.Z. de gözaltına alındı.

Tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Jandarma, Turgutlu, Ahmetli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 1100 sikke ve obje ele geçirildi - Son Dakika


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