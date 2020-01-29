Manisa'da tarihi han denetimli serbestliğe emanet - Son Dakika
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Manisa'da tarihi han denetimli serbestliğe emanet

6 saat önce

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehzadeler Kaymakamlığı ve Şehzadeler Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Tarihi Kurşunlu Han'ın temizlik işleri, denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerce yapılıyor.

Manisa'da tarihi han denetimli serbestliğe emanet, System.String[]

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehzadeler Kaymakamlığı ve Şehzadeler Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Tarihi Kurşunlu Han'ın temizlik işleri, denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerce yapılıyor.


Manisa'da II. Bayezid'in hanımı Hüsnüşah Hatun tarafından 1497 yılında yaptırılan ve Evliya Çelebi'nin hatıralarında bahsettiği, kentin sembol mekanlarından birisi olan ve Şehzadeler Belediyesi tarafından restore edilerek çeşitli kurslar ve sosyal aktiviteler için hizmete açılan Kurşunlu Han'ın temizlik işleri için oluşturulan denetimli serbestlik ekibi, hanın misafirlerine temiz bir şekilde hizmet verebilmesi için düzenli olarak çalışıyor. Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik arasında imzalanan protokol kapsamında ayrıca ilçe sınırları içerisinde bulunan ibadethanelerin temizlik işlerinde de denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlüler destek oluyor.


Ülkemizde cezanın karşılığında uygulanan infaz çeşitlerinden birisi olan denetimli serbestlik kapsamında yükümlüler kamuya yararlı işlerde belirli bir zaman diliminde ücretsiz olarak çalışarak cezalarını tamamlıyor. Ayrıca yükümlüler müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar kapsamında psiko sosyal destek programları, meslek edindirme faaliyetleri gibi çeşitli konularda destekleniyor. Denetimli serbestlik yoluyla yükümlülerin topluma kazandırma süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
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