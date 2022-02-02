Manisa'da tarım aleti çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarım aleti çalan 2 şüpheli yakalandı.
Kayalıoğlu Mahallesi Serdar Sokak'ta A.A'ya (27) ait evin önünden çapa makinesi çalındı.
A.A'nın durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan çalışmada, hırsızlık şüphelileri ve kullandıkları araç belirlendi.
Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, P.K. (22) ile G.Ç'yi (45) ilçe merkezinde tarım aletini satarken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.K. ve G.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerin, Ö.U'ya (42) ise "suç eşyasını satın alma" gerekçesiyle işlem yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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