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Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2) - Son Dakika

Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)

27.08.2021 22:29

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alaşehir'den Salihli yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 BUF 96 plakalı otomobil, Kabazlı mevkisinde karşı şeride geçerek işçileri taşıyan 45 J 4756 plakalı yolcu midibüsü ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirledi.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)

Otomobil, Midibüs, işçi, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2) - Son Dakika


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