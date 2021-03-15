Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
H.S'nin (42) kullandığı 45 J 6959 plakalı midibüs ile S.A. idaresindeki 45 J 7174 plakalı minibüs, Eldelek ve Poyrazdamları mahalleleri arasındaki yolda çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 8 tarım işçisi, çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da tarım işçilerini taşıyan iki servis aracı çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika