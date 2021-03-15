Manisa'da tarım işçilerini taşıyan iki servis aracı çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

H.S'nin (42) kullandığı 45 J 6959 plakalı midibüs ile S.A. idaresindeki 45 J 7174 plakalı minibüs, Eldelek ve Poyrazdamları mahalleleri arasındaki yolda çarpıştı.

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