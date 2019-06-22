Son Dakika Haberleri: Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

26 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün park halindeki başka bir minibüse çarparak, devrilmesi sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün park halindeki başka bir minibüse çarparak, devrilmesi sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre 20 tarım işçisini taşıyan M.S'nin (50) kullandığı 45 J 4845 plakalı minibüs, Şeyh Sinan Mahallesi Ali Koç Caddesi üzerinde yokuş çıkarken iddiaya göre, şanzıman arızası nedeniyle kontrolden çıkarak geri manevra yaptı.
Yol kenarında park halindeki 45 ZE 771 plakalı minibüse çarpan araç, devrildi.
Olayda yaralanan 13 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Suriye uyruklu Fidda Elharun'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, diğer yaralılar ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sürücü, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:19 Kaynak: AA
Manisa, İşçi, Güncel
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