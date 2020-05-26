Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
İsmail Olca yönetimindeki 45 J 7763 plakalı servis minibüsü, İzmir- Ankara kara yolu Mersindere Mahallesi'nde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Ahmet Adamol idaresindeki 45 P 3236 plakalı otomobile ve refüje çarparak devrildi.
Kazada minibüs sürücüsü Olca ile 14 tarım işçisi yaralandı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Öte yandan yine İzmir-Ankara kara yolunun geçtiği Kemalpaşa ilçesinde bu sabah tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmiş, 5 kişi yaralanmıştı.