Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

7 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Harmandalı Mahallesi'nde Fahrettin Serin yönetimindeki 45 DH 959 plakalı otomobil ile Adem Kaya'nın kullandığı tarım işçilerini taşıyan 45 ACK 511 minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.


Kazada yaralanan 13 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Nazife Zorlu, sevk edildiği Manisa Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı
Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü Doğu Perinçek, HDP ile ittifakı reddeden CHP'ye tepki gösterdi: Türk milletine yalan söylüyorlar Doğu Perinçek ve İsmail Saymaz arasındaki CHP tartışması canlı yayına damga vurdu

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 00:13:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]