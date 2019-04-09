Manisa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi; Ölü ve Yaralılar Var (2)
1 saat önce
MANİSA'nın Soma ilçesinin kırsal Yağlılı Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:55 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Soma
ilçesinin kırsal Yağlılı Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. - Manisa
Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
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