Son Dakika Haberleri: Manisa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi; Ölü ve Yaralılar Var (2)

Manisa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi; Ölü ve Yaralılar Var (2)

1 saat önce

MANİSA'nın Soma ilçesinin kırsal Yağlılı Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi.

Manisa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi; Ölü ve Yaralılar Var (2), System.String[]
MANİSA'nın Soma ilçesinin kırsal Yağlılı Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. - Manisa
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:55 Kaynak: DHA
Manisa, Güncel
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