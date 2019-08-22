Son Dakika Haberleri: Manisa'da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 8 yaralı
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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 8 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 8 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre üzüm kesmeye giden işçileri taşıyan Ahmet Özer'in kullandığı 36 AL 193 plakalı traktör, İzzettin Mahallesi Gediz Köprüsü üzerinden geçtiği sırada römorkla birlikte devrildi.

Kazada, sürücü ile Selda Toprak (18), Gizem Öztürk (17), Aslı Öztürk (16), Melek Türk (15), Evin Türk (38), Zeynep İrem Toprak (17) ve Bayram Sarıkaya (37) yaralandı.


Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


Kaza sonrası traktör ve römork, çevredeki vatandaşlar tarafından düzeltilerek yol kenarına çekildi.

Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:08 Kaynak: AA
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