Manisa'da tarımsal üretim kesintisiz devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Manisa'da tarımsal üretim kesintisiz devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Manisa'da tarımsal üretim kesintisiz devam ediyor

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen tarım ve hayvancılık diyarı Manisa'da tarımsal üretim tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa'da tarımsal üretim kesintisiz devam ediyor, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen tarım ve hayvancılık diyarı Manisa'da tarımsal üretim tüm hızıyla devam ediyor. Tarım işçileri sosyal mesafeyi koruyarak bir yandan hayvan yetiştiriciliğine devam ediliyor diğer yandan da bazı tarımsal ürünler için fideler dikilip, kiraz ve çilek gibi ürünlerde hasat çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Manisa'da tarımsal faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Üzümün başkenti olan Manisa'da, üzüm kadar önemli olan asma yaprağı piyasası gün geçtikçe önem kazanırken, bağcılığın yoğun yapıldığı ilçelerde üreticiler yaprak toplama işlemlerini devam ettirerek hem aile bütçelerine hem de Manisa ekonomisine katkı sunuyorlar.


Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli rol üstlenen çiftçilerimiz, bitkisel üretimin gerekliliği olan ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama ve hasat gibi konularda faaliyetlerini kesintisiz devam ettiriyorlar. Tüm dünyaca yaşadığımız küresel salgın, Manisa olarak tarımsal üretimimizi etkilememiştir. Yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz ve tarım işçilerimiz sosyal mesafeyi koruyarak faaliyetlerini sürdürüyor, il ve ilçe müdürlüklerimizdeki görevli teknik personelimiz de onların yanında yer alarak gerekli bilgilendirmeleri yapıyor, teknik destek veriyorlar." dedi.


Yaprak toplama faaliyetlerinin devam ettiği bu süreçte kalıntısız asma yaprağı elde etmek için bağcılara uyarılarda da bulunan İl Müdürü Metin Öztürk, piyasaya kalıntısız asma yaprağı arzı için, ilaçlama yapılmamış bağlardan yaprak toplanması ve bu yaprakların ticaretinin yapılması gerektiğine dikkat çekti.


Yapraktan günlük 100-180 TL arası kazanç


Yaprak ticaretinin devamı ve insanların temiz ve sağlıklı yaprak tüketmelerini sağlamak için, sektördeki herkesin sorumluluklarını yerine getirerek piyasaya kalıntısız ürün arz etmelerini isteyen Metin Öztürk, "Bazı ilçelerimizde yaprak alım merkezleri kurularak o bölgelerde yaprak alım satımı başlamıştır. Özellikle Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerimizde bugün itibariyle kilosu 4-6 TL'den olmak üzere taze yaprak alım satımı yapılmaktadır. Günde ortalama 25-30 kilogram yaprak toplayarak satan bir üretici 100-180 TL arasında bir kazanç elde etmektedir." diye konuştu.


Taze yaprakların toplaması anında, alım noktası ve salamura işleme yerlerinde korona virüs tedbirleri ve dikkat edilmesi gerekli hususlar hakkında denetim ve bilgilendirme çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini söyleyen Öztürk, teknik personelinin sahada çalışan işçi ve üreticilere eldiven ve maske dağıtarak destek olduklarını da sözlerine ekleyerek açıklamalarını sonlandırdı. - MANİSA

Metin Öztürk, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 11:59 Kaynak: İHA


Son Dakika

Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum         
17:45
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan "Koronavirüse yakalandı" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır         
17:36
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor         
17:23
Zehirli olan Zehirli olan "sarı akrep" Aydın Nazilli'de görüldü         
17:21
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi         
17:13
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti         
17:05
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı         
16:51
Genç milyarder Kylie Jenner'ın hilesi ortaya çıktı! Meğer her fotoğrafta Photoshop kullanıyormuş Genç milyarder Kylie Jenner'ın hilesi ortaya çıktı! Meğer her fotoğrafta Photoshop kullanıyormuş         
16:47
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı         
16:44
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik         
16:42
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı         
16:36
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu         
16:32
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor         
16:29
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor         
16:13
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz         
15:39
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor         
15:26
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı         
15:11
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım         
14:58
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor         
14:46
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı         
14:46
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum         
14:19
Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı         
14:16
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor         
14:05
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı         
14:01
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı         
13:54
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım         
13:40
İstanbul'da çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi İstanbul'da çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi         
13:24
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:11
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı         
13:10
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi         
12:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2020 18:20:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da tarımsal üretim kesintisiz devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]