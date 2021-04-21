Manisa'da tarla yolu kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir arazinin tarla yolu olarak kullanılması nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi öldü, eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aracıyla Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bağını sulamaya giden Süleyman Ş. (64) ile arazilerinin tarla yolu olarak kullanılmasına izin vermeyen Yaşar D. (60), eşi Raz D. (61) ve oğulları Ü.D (33) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Ş, yanındaki av tüfeğiyle çevresindekilere ateş açtı.

Zanlının kaçtığı olayda saçmaların isabet ettiği çift yaralandı.

Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yaşar D. hayatını kaybetti, Raz D'nin ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Süleyman Ş'yi olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.