Buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

01.07.2022 17:55

Manisa'nın Kula ilçesinde buğday hasadı yapan biçerdöverden dolayı tarlada çıkan yangın söndürüldü.

Manisa'nın Kula ilçesinde buğday hasadı yapan biçerdöverden dolayı tarlada çıkan yangın söndürüldü.

Topuzdamları Mahallesi'nde Fahri Kocatürk'e ait 5 dekarlık buğday tarlasında çalışan biçerdöver yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle tarladaki ürünlerde ve biçerdöverde hasar meydana geldi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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