Buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Kula ilçesinde buğday hasadı yapan biçerdöverden dolayı tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Topuzdamları Mahallesi'nde Fahri Kocatürk'e ait 5 dekarlık buğday tarlasında çalışan biçerdöver yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle tarladaki ürünlerde ve biçerdöverde hasar meydana geldi.
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