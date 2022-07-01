İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını kontrol altına aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.