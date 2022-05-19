Tarlaları gelincikler kapladı

Manisa'nın Kula ilçesinde tarım arazileri, gelinciklerle adeta kırmızıya büründü.

İlçeye bağlı kırsal Körez Mahallesi'nde birçok tarlada gelincikler açtı.

Otomobilleriyle yoldan geçen birçok kişi, yolculuklarına ara verip gelincik tarlalarında fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf çektirenlerden Seda Karaman, kızıla bürünmüş tarlayı görünce manzarayı kaçırmak istemediğini ifade etti.

Yeliz Ay Hırka ise gelinciklerin sunduğu görsel şölene kayıtsız kalamadığını dile getirerek, "Gerçekten kolay kolay bulunamayacak bir manzara. Çok güzel fotoğraflar çektim ve çektirdim. Böyle bir manzarayla karşılaştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum." diye konuştu.