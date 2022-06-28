Manisa'da tarlasında kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki tarlasında kenevir yetiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Sarıgöl İlçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhdavutlar Mahallesi Kemikli bölgesinde bir kişinin tarlasına yasa dışı kenevir ektiği bilgisine ulaştı.
Jandarma ekibinin takibi sonucu şüpheli S.A. (52) tarladaki kenevirleri sularken yakalandı.
Tarlada 138 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.A'nın evindeki aramada ise 370 gram kubar esrar bulundu.
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