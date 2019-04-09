Son Dakika Haberleri: Manisa'da "Tartışma" Cinayetleri

Manisa'da "Tartışma" Cinayetleri

57 dakika önce

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir kadın tartıştığı eşini, Turgutlu ilçesinde ise bir kişi kavga ettiği arkadaşını öldürdü.

Manisa'da
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir kadın tartıştığı eşini, Turgutlu ilçesinde ise bir kişi kavga ettiği arkadaşını öldürdü.

Ozanca Mahallesi'nde yaşayan Kamile T. (30), muhtara giderek eşi Kemal T'yi bıçakla yaraladığını söyledi.

Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kemal T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarmaya teslim olan kadının, olayın yaşadıkları tartışma sonrası meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Turgutlu ilçesinde ise iddiaya göre birlikte alkol alan Ahmet Y. (25) ile Hamza Y. (27) arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Y. arkadaşına av tüfeğiyle ateş etti.

Hamza Y. hayatını kaybederken arkadaşı ise gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:01 Kaynak: AA

Gölmarmara, Turgutlu, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu Eşinin Ölümünü Seladan Duyan Talihsiz Kadın, Kalp Kriziyle Yaşamını Yitirdi Oktay Kaynarca, Canlandırdığı Süleyman Çakır Rolünün Ölüm Yıl Dönümünü Andı "Ya Borcunu Ver Ya Eşini" Diyen Amcasını Öldürüp Gömen Yeğenin Cezası Belli Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 14:58:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da "Tartışma" Cinayetleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]