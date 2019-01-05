Son Dakika Haberleri: Manisa'da Tartıştığı Eşinin Bıçakladığı Kadın Öldü

Manisa'da Tartıştığı Eşinin Bıçakladığı Kadın Öldü

22 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde, eşinin bıçakla yaraladığı kadın yaşamını yitirdi.

Manisa'da Tartıştığı Eşinin Bıçakladığı Kadın Öldü, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde, eşinin bıçakla yaraladığı kadın yaşamını yitirdi.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan ve ilçedeki bir kömür madeninde çalışan M.İ, eşi H.İ. ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında eşini bıçaklayan M.İ, olay sonrası evden ayrıldı.

Kadından haber alamayan yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine eve giden polis ekipleri, H.İ'nin cesediyle karşılaştı.

Polisin telefonla aradığı M.İ, suçunu itiraf etti. Teslim olan M.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:58 Kaynak: AA

İnönü mahallesi, Soma, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yemekteyiz Sunucusu Onur Büyüktopçu'dan Cinsel Taciz İtirafı! Erdoğan, Teşkilatlara "Gerekirse Risk Alın" Deyip "Dört Adaydan Biri Kadın Olacak" Talimatı Verdi

İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan DEAŞ'lı Kadınlar, Dullar Vakfı'nı Kurduklarını İtiraf Etti Kırgız Kadın, Vatandaşı Kadınlar Tarafından Dövülüp, Fuhuşa Zorlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 16:20:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Tartıştığı Eşinin Bıçakladığı Kadın Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]