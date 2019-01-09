Son Dakika Haberleri: Manisa'da Tasarruf Dönemi

Manisa'da Tasarruf Dönemi

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz daire müdürleriyle önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla ilgili toplantı yaptı.

Manisa'da Tasarruf Dönemi, System.String[]
Manisa Valisi Ahmet Deniz daire müdürleriyle önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla ilgili toplantı yaptı. Ülke kaynaklarının çok değerli olduğuna vurgu yapan Vali Ahmet Deniz, gerek özel hayatta gerekse kamu görevini yürütürken mutlaka tasarrufa riayet edilmesi gerektiğini kaydetti.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız ile daire müdürleri katıldı.

Vali Deniz, Manisa'da göreve başlayalı 2 aya yakın bir süre olduğunu belirterek bir yandan kurumları ziyaret ettiğini diğer yandan ilçe ziyaretleri yaparak Manisa'yı daha yakından tanımaya çalıştığını söyledi. Manisa'da hep birlikte vatandaşın gönlüne, yüreğine dokunarak ve hayır dualarını alarak çalışma yapmaya gayret edeceklerini ifade eden Vali Deniz, özel ve kamu yatırımlarının hızla gerçekleşmesi için daire müdürlerinin gerekli özeni ve hassasiyeti göstermelerini istedi.

Tasarrufa dikkat edilecek

Ülke kaynaklarının çok değerli olduğuna vurgu yapan Vali Ahmet Deniz, gerek özel hayatta gerekse kamu görevini yürütürken mutlaka tasarrufa riayet edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu arada, kapalı mekanlarda sigara içilmesini önlemek amacıyla sigara denetimlerine hız kesmeden ve taviz vermeden devam edileceğini belirten Vali Deniz, uyuşturucu kullananların geçmişinde mutlaka sigara alışkanlığı olduğunu ifade ederek sigarayla mücadelenin önemine değindi.

Manisa'da göreve başladığında birinci önceliklerinin eğitim ve özellikle de okul öncesi eğitim olduğunu ifade ettiğini belirten Vali Deniz, okuryazarlığı ve okullaşma oranını en üst seviyeye çıkarmak için gayret edeceklerini söyledi.

Vali Deniz, çocukların çalıştırılmasını önlemek amacıyla önümüzdeki haftadan itibaren Çocuk İşçiliği ile mücadele için bilinçlendirme çalışmasının başlatılacağını söyledi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen 'Sıfır atık' projesi ile ilgili olarak kurumların titizlik göstermelerini isteyen Vali Deniz, şubat ayından itibaren yapılan çalışmaların raporlanacağını bildirdi.

Kitap okuma teşvik edilecek

Kitap okuma kültürünün gelişmesinin önemli olduğunu vurgulayan Vali Deniz, 2019'da 'Manisa her yerde okuyor' diyerek herkesin kitap okumasını teşvik edeceklerini belirtti.

Vali Deniz daha sonra kurum amirlerinin önerilerini dinleyerek, toplantı sonunda kurum müdürlerine kitap hediye etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:25 Kaynak: İHA

Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon Üniversitesi'nden Görme Engelli Öğrenciler İçin Sesli Kitap Projesi! Vergi Düzenlemesinin Ardından Sigaraya İndirim Geliyor

Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekiller Aralarında 5'er Bin TL Toplayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:54:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Tasarruf Dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]