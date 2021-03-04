Tedavisi tamamlanan yavru karaca yeniden doğaya salındı - Son Dakika

Tedavisi tamamlanan yavru karaca yeniden doğaya salındı
04.03.2021 15:25
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yaralı olarak bulunan yavru karaca, 2 aylık tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yaralı olarak bulunan yavru karaca, 2 aylık tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.
Manisa'da 2 ay önce Gölmarmara ilçesinde yaralı bir yavru karaca bulundu. Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği tarafından tedavisi için Akhisar Hayvan Barınağına götürülen yavru karaca 2 ay boyunca tedavi edildi. Tedavi ve rehabilitasyon döneminin ardından yavru karaca yeniden doğal ortamına salındı.
Yavru karacanın doğal ortamıyla buluşma etkinliğine, Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil katıldı. - MANİSA
Son Dakika Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor