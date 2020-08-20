Manisa'da tedbir kurallarına uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Manisa Valiliği, dün il genelinde gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri denetiminde toplam 35 bin 439 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Manisa genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirlere yönelik denetimler devam ediyor. Dün il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 14 kişiye maske takmamaktan, 4 kişiye ve 1 kıraathaneye oyun oynamak ve oynatmaktan, 3 işletmeye sosyal mesafeye kuralı ihlalinden, 2 işletmeye dezenfektan ve tek kullanımlık materyal bulundurmamaktan, toplam 35 bin 439 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - MANİSA