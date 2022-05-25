Manisa'da "tefeci" operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
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Manisa'da "tefeci" operasyonu: 12 gözaltı

25.05.2022 21:32
Manisa'da "tefeci" operasyonu: 12 gözaltı

Manisa'nın Salihli ve Akhisar ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı tefecilik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

Manisa'nın Salihli ve Akhisar ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı tefecilik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Salihli KOM Grup Amirliği ve Akhisar KOM Grup Amirliği ekipleri, Salihli ve Akhisar ilçelerinde tefeciliğe yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 17,65 çapında ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 2 ruhsatsız tüfek ile 47 tüfek fişeği, borçlu kişilere ait 9 doldurulmuş senet, çok sayıda sözleşme, çok sayıda çek koçanı, başka kişilere ait tapu senetleri ile kimlik fotokopisi, alacak bilgilerinin yer aldığı not defteri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Akhisar, Salihli, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 'tefeci' operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da "tefeci" operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
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