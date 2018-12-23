Son Dakika Haberleri: Manisa'da Tek Gözlü, Burunsuz ve Çenesiz Doğan Buzağı Şaşırttı

Manisa'da Tek Gözlü, Burunsuz ve Çenesiz Doğan Buzağı Şaşırttı

4 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde tek gözlü ve burnu, çenesi olmadan doğan buzağı şaşkınlık yarattı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tek gözlü ve burnu, çenesi olmadan doğan buzağı şaşkınlık yarattı. Buzağı doğduktan bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Taytan Mahallesi Bezirganlı Mevkisi'nde çiftçilikle uğraşan Nafiz Erdinç'e ait inek, doğum sancılarının ardından alnında dikey olarak tek gözü olan, burunsuz ve üst çenesi olmayan buzağı doğurdu. Buzağı birkaç saat içerisinde ölürken, buzağının dilinin ise normalden 3 kat kadar uzun olduğu dikkat çekti. Tek gözlü, burunsuz ve çenesiz buzağıyı görenler ömürlerinde ilk defa böyle bir şey görmenin şaşkınlığını yaşadıklarını ifade etti. Buzağının sahibi Nafiz Erdinç, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirtip, Çift başlı doğan, bacak sayısı fazla ya da eksik olarak dünyaya gelen buzağıları duymuştum ama böylesiyle ilk kez karşılaştım dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:33 Kaynak: DHA

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