Son Dakika Haberleri: Manisa'da Tek Gözlü Buzağı Şaşırttı

Manisa'da Tek Gözlü Buzağı Şaşırttı

1 saat önce

Manisa'da tek gözlü buzağı şaşırttıMANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde tek gözlü, burnu ve çenesiz doğan buzağı, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Manisa'da tek gözlü buzağı şaşırttı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde tek gözlü, burnu ve çenesiz doğan buzağı, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.
Edinilen bilgiye göre Salihli'nin Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde çiftçilikle uğraşan Nafiz Erdinç'e ait inek, doğum sancılarının ardından tek gözlü, burunsuz ve üst çenesi olmayan buzağı doğurdu. Buzağı birkaç saat içerisinde ölürken, tek gözlü buzağının dilinin ise normalden 3 kat kadar uzun olduğu gözlemlendi.
Tek gözlü, burunsuz ve çenesiz buzağıyı gören vatandaşlar ömürlerinde ilk defa böyle bir şey görmenin şokunu ve şaşkınlığını yaşadıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:33 Kaynak: İHA

Taytan, Salihli, Manisa, Sağlık
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