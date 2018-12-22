Manisa'da Tek Gözlü Buzağı Şaşırttı
1 saat önce
Manisa'da tek gözlü buzağı şaşırttıMANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde tek gözlü, burnu ve çenesiz doğan buzağı, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.
Manisa
'da tek gözlü buzağı şaşırttı
MANİSA - Manisa'nın Salihli
ilçesinde tek gözlü, burnu ve çenesiz doğan buzağı, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.
Edinilen bilgiye göre Salihli'nin Taytan
Mahallesi Bezirganlı mevkisinde çiftçilikle uğraşan Nafiz Erdinç'e ait inek, doğum sancılarının ardından tek gözlü, burunsuz ve üst çenesi olmayan buzağı doğurdu. Buzağı birkaç saat içerisinde ölürken, tek gözlü buzağının dilinin ise normalden 3 kat kadar uzun olduğu gözlemlendi.
Tek gözlü, burunsuz ve çenesiz buzağıyı gören vatandaşlar ömürlerinde ilk defa böyle bir şey görmenin şokunu ve şaşkınlığını yaşadıklarını ifade etti.
Son Dakika
» Sağlık
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:33 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı
Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi
Bolu'da 2 Erkek ve 4 Kadın Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı