Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Demirci Kaymakamı Adem Kaya, tenis kortlarında gerçekleştirilen kampın açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının ilçeyi tüm sporculara hizmet edecek bir merkez haline getirmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Manisa'da Tekerlekli Sandalye Tenis Branşı Genişletilmiş Genel Kampı başladı - Son Dakika

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