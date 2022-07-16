Manisa'da Tekerlekli Sandalye Tenis Branşı Genişletilmiş Genel Kampı başladı - Son Dakika
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Manisa'da Tekerlekli Sandalye Tenis Branşı Genişletilmiş Genel Kampı başladı

16.07.2022 19:54
Manisa'da Tekerlekli Sandalye Tenis Branşı Genişletilmiş Genel Kampı başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Branşı Genişletilmiş Genel Kampı başladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Branşı Genişletilmiş Genel Kampı başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Demirci Kaymakamı Adem Kaya, tenis kortlarında gerçekleştirilen kampın açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının ilçeyi tüm sporculara hizmet edecek bir merkez haline getirmek olduğunu kaydetti.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ise kampa katılan sporculara başarı diledi.

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Başantrenörü Ayhan Çelik de 15 ilden 40 sporcunun katıldığı kampın 3 gün süreceğini, kampın ardından klasman turnuvası yapılacağını belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Tekerlekli Sandalye Tenis Branşı Genişletilmiş Genel Kampı başladı - Son Dakika

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