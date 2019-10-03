Son Dakika Haberleri: Manisa'da tekvando kursu başlıyor
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Manisa'da tekvando kursu başlıyor

1 saat önce

Yunusemre Belediyespor Kulübü, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezinde tekvando kursu açıyor.

Manisa'da tekvando kursu başlıyor, System.String[]

Yunusemre Belediyespor Kulübü, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezinde tekvando kursu açıyor.


Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezinde çocukları spora yönlendirmek amacıyla 5 - 13 yaş arası çocuklara yönelik tekvando kursu açılacak. Yunusemre Belediyespor Kulübü tarafından verilecek kurs, hafta içi perşembe ve cuma günü 15.00 -17.00 saatleri arasında yapılacak. Kurs ve kayıt işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların Yunusemre Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübüne başvurabileceği bildirildi. - MANİSA

Yunusemre, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:31 Kaynak: İHA
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