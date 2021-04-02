Tel çitlerde yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tel çitlere takılı halde bulunan yaralı leylek, tedavi altına alındı.

Halitpaşa Mahallesi Mera mevkisindeki tel çitlere takılmış halde bulunan leylek için, İl Jandarma Komutanlığı Manisa Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Timi harekete geçti.

HAYDİ timi, sol kanadında ve sağ bacağında kırık olduğu tespit edilen leyleği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti. Tedavi altına alınan leyleğin, rehabilitasyon işleminin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.