Manisa'da telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli, Muğla'da yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kişiyi, telefonla irtibata geçerek 70 bin lira dolandırdığı öne sürülen şüpheli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran R.Ü. (68), kendisini telefonla arayan ve "Murat Komiser" olarak tanıtan kişiye, yaklaşık 70 bin lira değerindeki dolar ve avro cinsinden döviz ile altınlarını vererek dolandırıldığını bildirdi.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında güvenlik kamerası incelemeleri sonucu, şüphelinin kullandığı otomobilin plakası belirlendi. Şüpheli A.G'nin (41), Denizli'den kiraladığı araçla Soma'ya geldiği ve buradan Muğla'nın Bodrum ilçesine gittiği tespit edildi.

Bodrum'da gözaltına alınan A.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.