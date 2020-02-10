Manisa'da temeli kayan binalar için güçlendirme çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da temeli kayan binalar için güçlendirme çalışması - Son Dakika

Manisa'da temeli kayan binalar için güçlendirme çalışması

7 saat önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir apartman inşaatının temel kazısı sırasında, yan tarafında bulunan 2 binada kayma meydana geldi.

Manisa'da temeli kayan binalar için güçlendirme çalışması, System.String[]

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir apartman inşaatının temel kazısı sırasında, yan tarafında bulunan 2 binada kayma meydana geldi. Apartmanda yaşayanların tahliye edildiği iki bina arasına çelikle güçlendirilmiş istinat duvarı örülüp, beton dolgu yapılarak güçlendirileceği bildirildi.

Akmescit Mahallesi 4117 Sokak'ta yapılacak bir apartman inşaatın temel kazısı için geçen 5 Şubat Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında kepçeyle çalışma yapıldı. İddiaya göre kepçe, inşaat alanının yandaki bitişik nizamda olan iki ayrı binanın temeline girdi. Bunun üzerine biri 5, diğeri 3 katlı olan iki binanın temelinde kayma oldu. Her iki apartman sakinleri korkuyla dışarı çıkarken, her iki binanın girişinde yer alan doğal gaz ve su borusu hasar gördü. Gaz sızıntısı ve su patlağının yaşandığı sokağa gelen doğal gaz ve su dağıtım firması yetkilileri çalışma başlatırken, gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri önlem aldı. Her iki binadan tahliye edilen 22 kişi, çevredeki otellerle Yunusemre Belediyesi'ne ait misafirhanelere yerleştirildi. İnşaat durdurulurken, tehlikenin yaşandığı binalara ise vatandaşlar yaklaştırılmadı.

BETON ATILDI VE YALITIM YAPILDI

İnşaatın yapımını üstlenen yüklenici firma, apartman inşaatı için kazılan temeldeki çalışmalarına 8 Şubat'ta tekrar başladı. Yüklenici firmadan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, kazılan temelin üzerine daha önce beton döküldüğünü hatırlatıp, "Ancak yalıtımı yapılmamıştı. Şimdi yalıtım yapılıp, bir kat daha beton döküldü. Dökülen betonunun kurumasının ardından inşaat ile temelinde kayma olan iki bina arasına çelikle güçlendirilmiş, istinat duvarı örülecek. Ayrıca, dolgu malzemesi olarak aralara beton dökülerek kayan binaların temeli güçlendirilecek. Böylelikle tehlike ortadan kaldırılıp, kayan iki bina kullanılabilir hale getirilecek" diye konuştu.


Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:53 Kaynak: DHA
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