Manisa'da teneke kutuya kafası sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Manisa'da teneke kutuya kafası sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
6 saat önce
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yemek aradığı sırada kafası tenekeye sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yemek aradığı sırada kafası tenekeye sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Arpacı Mahallesinde bir sokak köpeği, yemek aramak için kafasını soktuğu tenekenin içerisinde sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Köpek, ekipler tarafından sıkıştığı kurtarılırken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:32 Kaynak: AA
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