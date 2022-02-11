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MANİSA'DA TERÖR OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA - Son Dakika

MANİSA'DA TERÖR OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

11.02.2022 16:29

MANİSA'da polisin düzenlediği operasyonunda, terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen Irak uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'da polisin düzenlediği operasyonunda, terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen Irak uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü içerisinde ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu A.N.N.A.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu sabah harekete geçen polis, A.N.N.A.T.'yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MANİSA'DA TERÖR OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA
MANİSA'DA TERÖR OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA
MANİSA'DA TERÖR OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

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Manisa, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA'DA TERÖR OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: MANİSA'DA TERÖR OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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