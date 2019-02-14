Manisa'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Manisa'nın Soma ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Manisa
'nın Soma
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, S.S. adlı kişiyi, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.
Zanlının evindeki aramada örgütsel doküman ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S, tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:28 Kaynak: AA
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