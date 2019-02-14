Son Dakika Haberleri: Manisa'da Terör Operasyonu

Manisa'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Manisa'nın Soma ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, S.S. adlı kişiyi, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlının evindeki aramada örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:28 Kaynak: AA

PKK, Manisa, Güncel
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