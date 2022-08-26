Terör örgütü PKK 'ya üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 4 yıl 2'şer ay hapis cezası bulunan 6 şüpheli de Yunusemre ve Şahzedeler ilçelerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) esnaf ve avukat yapılanmasında yönetici olduğu iddiasıyla 2016'dan bu yana aranan emekli öğretmen M.S.O'yu Yunusemre ilçesinde gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi yakalandı - Son Dakika

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