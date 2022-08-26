Manisa'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi yakalandı

26.08.2022 15:35
Manisa'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi yakalandı

Manisa'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü cezaevine gönderildi.

Manisa'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) esnaf ve avukat yapılanmasında yönetici olduğu iddiasıyla 2016'dan bu yana aranan emekli öğretmen M.S.O'yu Yunusemre ilçesinde gözaltına aldı.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Suriyeli İ.S. de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.

Terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 4 yıl 2'şer ay hapis cezası bulunan 6 şüpheli de Yunusemre ve Şahzedeler ilçelerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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