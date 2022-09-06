İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'a yönelik operasyonda, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde terör örgütü adına çalıştıkları, geçmişte Suriye ve Irak 'ta örgüt faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle Suriye uyruklu H.O, Irak uyruklu M.H.A. ve Türk vatandaşı A.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Manisa, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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