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Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda1 kişi tutuklandı

11.02.2022 16:01

Son dakika haberler: Manisa'da, terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu tutuklandı.

Manisa'da, terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Şehzadeler ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu A.N.N.A.T (35), terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda1 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda1 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda1 kişi tutuklandı

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Manisa, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ operasyonunda1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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