Manisa'da terör propagandası suçlamasıyla 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da terör propagandası suçlamasıyla 13 şüpheli yakalandı

16.08.2022 14:02
Manisa'da terör propagandası suçlamasıyla 13 şüpheli yakalandı

Manisa'da terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

Manisa'da terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik bir dizi operasyon düzenledi.

PKK/KCK-YPG/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüphelinin ikametlerine operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 13 zanlı gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da terör propagandası suçlamasıyla 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da terör propagandası suçlamasıyla 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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