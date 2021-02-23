Manisa'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 3 kişi tutuklandı
23.02.2021 11:29
Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 kişi serbest bırakıldı.
Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 kişi serbest bırakıldı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken zanlılardan 2'si savcılıkça 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA
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