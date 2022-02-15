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Manisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Manisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 kişi adliyeye sevk edildi

15.02.2022 14:04
Manisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında HDP Turgutlu İlçe Başkanı Mesut Hayri B'nin de bulunduğu şüpheliler, Manisa Şehir Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün eş zamanlı operasyonla aralarında Mesut Hayri B'nin de bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına almıştı. HDP'nin ilçe teşkilatı yöneticilerinden N.G. de Yalova'da yakalanmıştı.

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Cumhuriyet, Manisa, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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