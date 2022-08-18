Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

Kaynak: DHA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da terör propagandası yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli adliyede - Son Dakika

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