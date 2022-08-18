Manisa'da terör propagandası yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Manisa'da terör propagandası yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli adliyede

18.08.2022 11:58

MANİSA'da, terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

MANİSA'da, terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK- PYD/ YPG'nin propagandası yaptığı belirlenen kişilere yönelik 16 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da terör propagandası yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da terör propagandası yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli adliyede - Son Dakika
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