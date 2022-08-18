MANİSA'da, terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK- PYD/ YPG'nin propagandası yaptığı belirlenen kişilere yönelik 16 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da terör propagandası yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli adliyede - Son Dakika